VIDEO | Fotograaf varitses jäälindu terve päeva, et filmida kokku ligi neli minutit tema tegemisi

Jäälind elab vooluveekogude ääres, kus on puhas läbipaistev vesi ja vaikne vool. Seejuures eelistab ta neid kohti, mille kaldad on kaetud põõsaste ja puudega. Seda just põhjusel, et puuokstel on tal väga mugav seirata oma lemmiksaaki – kalu, kelle pikkus ei ületa 6 cm.