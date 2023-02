Veel nädala jooksul saab anda hääle Reigi pöögile Euroopa aasta puu valimistel

See tähendab, et meil on jätkuvalt võimalus! Lootust annab ka tõsiasi, et 2015. aastal pani Orissaare jalgpalliväljaku keskel kasvav tamm selle üle-Euroopalise võistluse Heiki Hanso eestvedamisel suisa kinni.

„Nüüd on aeg kõigil oma lemmikpuude kohta sõna levitada. Tänavuse hääletamise käik on näidanud, et praegusel ajal on lühikese aja jooksul võimalik mobiliseerida suur hulk valijaid. Mäng käib!“ lisab Adam Holub, võistluse korraldaja Brüsselist.

Tulemused avalikustatakse Euroopa aasta puu 2023 auhinnatseremoonial, mis on kavandatud 21. märtsiks ja mis toob ürituse tagasi Euroopa Parlamenti, kus see toimub parlamendisaadikute Luděk Niedermayeri ja Michal Wieziki toel.