Liigne pesemine võib olla probleemiks: hoia oma naha nähtamatut kaitsekihti!

Nahk koosneb kolmest kihist: pealisnahk ehk epidermis, pärisnahk ehk dermis ja nahaalune rasvkude. Pealisnaha pinnal on kaitsev happeline kiht ehk hüdrolipiidkiht. See õhuke kaitsekiht koosneb surnud marrasnaharakkudest, lipiididest, vabadest aminohapetest, higist ja rasust. Tänu hüdrolipiidkihile suudab meie nahk taluda külma, kuuma ja sagedast veega pesemist.

Hüdrolipiidkiht hoiab naha mikrofloora korras, aitab säilitada naha niiskustasakaalu ning tagab naha uuenemise. Naha keskmine pH tase on 5,5 – terve naha pealispind on kergelt happeline. Väiksema pH väärtuse korral on piiratud bakterite vohamine ning vähenevad akne, allergia ja mitmed teised nahaprobleemid.