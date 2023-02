KPMG: metsavarujad seisavad peale buumi silmitsi hinnalangusega

Palgakasv kattis peaaegu inflatsiooni

Kui sektori käive näitas 2022. aasta viimases kvartalis selget kasvu, siis töötajate arv vähenes võrreldes 2021. aasta neljanda kvartaliga 3,8%. „Majanduse jahtumine väljendub puidusektoris metsavarujate tööhõive vähenemisena. Saematerjali nõudluse languse ja puidu kõrge hinna tõttu on saeveskid oma tegevust koomale tõmmanud, mistõttu ei nõuta metsavarujatelt enam nii palju toorpuitu kui varem. See aga tähendab kokkuvõttes vähem hõivatuid,“ sõnab Külasepp.

Edaspidine sõltub energiaturust

2023. aasta alguses on puidu hind languses, mis omakorda tähendab metsavarujatele käibe vähenemist. Lisaks ümarpalgile on viimaks odavnema hakanud energiapuit, mille hinna on alla toonud teiste energiakandjate odavnemine tänu keskmiselt soojemale talvele. Hetkeprognoosid näitavad, et sektor jahtub vähemalt 2023. aasta suveni ning peale seda toimuv sõltub eelkõige majanduse kui terviku käekäigust.