Eesti tootjad: taimne liha on tuleviku paratamatus. Ja lambamaitseline veganpihv on tegelikult täitsa hea

TFTAK AS

FOTO: TFTAK AS

Ehkki turg on Eestis väike ja eestlased on suured lihasööjad, valmistatakse siingi niisugust sööki, mis näeb välja ja maitseb nagu liha, aga tegelikult on tehtud näiteks hernest või kaerast. Tööstused, kus ei tegelda lihaasendajatega, aga tarvitatakse teravilja näiteks hommikusöökides, kasutaksid samuti meelsasti kodumaist toorainet.