Maaülikooli metsad seovad aastas üle 10 000 tonni süsinikku

Eesti Maaülikool (EMÜ) tahab teada oma jalajälge. Esmasel uurimisel selgus, et ülikoolile kuuluvatel metsadel on jälje asemel... midagi, mis on jäljele vastupidine ehk siis mets seob korralikult süsinikku. Järgmise sammuna arvutatakse teiste maavalduste, hoonete ja majandamise jalajälg.