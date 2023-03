Hindrek Riikoja: pealinna turud hakkasid alla käima siis, kui nende omanikeks said ausad inimesed

Kui tallinlane tahab korralikul turul käia, peab ta sõitma Riiga. Või äärmisel juhul Tartusse. Seal on turud, mis on turu moodi – hulgaliselt kauplejaid, nii kokkuostjaid kui ka talupidajaid, valikut, saab hinna üle tingida ning kraam on alati värske. Ja Riias on odav ka. Tallinnas kahjuks enam korralikku turgu ei ole.