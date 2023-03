TEE ISE MIDAGI UUT | Energiarikas puuviljabatoon annab jõudu ning aitab vältida ka ülesöömist

Kõik teavad, et kausitäis kaerahelbeputru hommikusöökiks on tõhus kõhutäis. Aga mis teha, kui see ikka kuidagi ei maitse. Isegi teadmine, et selles on vähe kaloreid ning täidab kõhtu, ei ahvatle seda sööma. Siis on kasulik nutikalt läheneda ning lisada kaerahelbeid hoopiski puuviljabatoonidesse. Kaeras on ohtralt kiudained ning see aitab meie seedesüsteemi. Eriti kaval on kaerahelbed lisada menüüsse siis, kui pärast külluslikku talvist toitumist ning vähest liikumist on soov kehakaal taas kontrolli alla saada.