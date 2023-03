Üldjuhul mõjub huumori ja muusika ühendamine labase ja tüütuna, aga on mõned erilised kujud – nt Frank Zappa või Eestis Apelsin ja varasem Kuldne Trio –, kes on suutnud seda teha nii, et pole põrgulikult piinlik raisatud minutite pärast.