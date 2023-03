Kes on paha aimamata ostnud 400grammise Kreeta tüümianimee purgi, see uurigu nüüd toodet hoolikalt. Kui purk pärineb partiist numbriga L2102203, maaletoojaks Tyche Industries OÜ, on asi väär.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) toiduosakonna peaspetsialist Merle Laurimaa selgitab, et mee nime all tohib müüa ainult toodet, mis on puhas mesi. Ameti võetud proovist selgus, et Kreeka ettevõttes Candia Nuts S.A. villitud tüümianimeele on lisatud suhkrut. Eesti kauplused, kust solgitud mesi soetati, on kohustatud ostjale kulu hüvitama.