Pisarais lehvitasime Mossele, kas sama väärib ka mets?

Sellise loo rääkis meile hiljuti üks metsaomanik. Ning inimese jaoks, kes kord või paar elus oma rohelist vara müüb, on kogu protsess tegelikult sama emotsionaalne, vastutusrikas ja hirmutav sündmus kui see automüük. Soov saada kasumit, põnevust, tunnustust, tõsta kompetentsi, aga ka kartus, turvalisuse vajadus – need on müügiks ja ostuks tegelikult ühed olulisemad ajendid.

Müügiotsus on tehtud. Tead, et ise ei kasuta. Oled ootusärev. Aimad, et ega seisev kaup ajaga paremaks ei lähe … aga kuidas algust teha, keda või mida usaldada? Kuidas saada kõrgeim võimalik hind, et eelmise põlve vaeva tagantjärele kahetsusega poolmuidu ära ei peaks andma? See on murekoorem, mis äärmuslikul juhul võib viia lausa masenduseni. Ja see võtab hästi kokku inimeste kartuse, kui metsateema tõstatub. Mida inimene ei tea ega tunne, seda ta pelgab, ning inimlik soov hirmust ja ohuolukorrast kiiresti vabaneda, võib ta tahtmatult tõugata võõrast vara noolivate ablaste isikute haardesse. Selline stsenaarium on Eesti metsaomanikega pikka aega kordunud ning oli aastaid tagasi AS-i Timber asutajatele võimalus sekkuda, et toona ostja suunas tugevalt kaldu ning metsaomaniku suhtes ebaõiglane ja peata olukord tõhusalt ning pöördumatult muutuks.

Ebakindlust oli ja on palju

Võiks ju lihtsakoeliselt mõelda, et turg on isereguleeruv süsteem. Rumalatelt tulebki raha ära võtta. Äri on äri. Kaubanduses ju tihti nii, et üks võidab igal rindel ning teine jääb rahast ja kaubast ka ilma. Aga kes tahaks olla vabatahtlikult heauskne ohver või hanekstõmmatu?