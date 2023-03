Aednik, pane tähele! Tallinna hipodroomilt saab tasuta sõnnikut

Hipodroomi töötajate sõnul on tegu igakevadise kutsungiga ning inimesed on nende hobuste toodetud sõnnikut viinud enda põllu- ja peenramaale „hipodroomi algusest saadik“. Üldiselt on reklaamitud kaup alati ka soovijad leidnud, järele tullakse sellele nii väiksemate kotikeste kui treileriga.