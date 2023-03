Soome ajaleht: Kaja Kallast on nimetatud nii Raudseks Leediks kui ka Cassandraks

Ka põhjanaabrid pööravad suurt tähelepanu meie valimistele. Soome juhtiv päevaleht Helsingin Sanomat tegi täna ülevaate, kus mainib, et riigikogusse on saamas uus erakond, Eesti 200, aga põhiline vastasseis on Reformierakonna juhi Kaja Kallase ja EKRE liidri Martin Helme vahel. Eesti valimiste peateemaks on tõusnud julgeolek.