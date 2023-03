Pakiäri areneb mugavuse ja keskkonnakaitse suunas

Aina enam koguvad populaarsust ka inimeselt inimesele platvormid

Üha populaarsemad on Eesti elanike seas ka C2C ehk inimeselt inimesele müügiplatvormid, mida kasutavad juba enam kui pooled regulaarsed Eesti e-ostlejad. Uue ja kasutatud moekauba müügiplatvormi Yaga juhi ning kaasasutaja Aune Aunapuu sõnul moodustavad 70% kõikidest platvormi kasutajatest need, kes nii müüvad kui ka ostavad. „Müüjate jaoks on see oluline lisaraha teenimise võimalus, millega saab rahaks teha kodus kasutuseta jäänud asjad. Ostjate jaoks on Yagas jaekaubandusega võrreldes oluliselt soodsamad hinnad,“ märkis Aunapuu.

Ainuüksi Yaga kaudu on üle 800 000 toote jõudnud uue omanikuni. „See tähendab, et sama kogus uusi tooteid on potentsiaalselt jäänud poest ostmata. Näeme selgelt, et tarbijate harjumused muutuvad, taaskasutatud kauba ostmisest on saamas uus normaalsus ja inimesed näevad ületarbimisest tingitud negatiivseid mõjusid keskkonnale,“ ütles Aunapuu.