E-kaubandus arvudes

300 miljonit

62%

Keskmiselt tehakse 62% e-oste Eesti e-poodidest ja 38% välismaa e-poodidest. Kusjuures viimase kahe aastaga on rohkem kasvanud e-ostlemine just Eesti e-poodidest. Eelmisel aastal läks kogukäibest 1,37 miljardit eurot välismaa e-poodidesse ja 2,17 miljardit jäi meie e-poodidesse.

20%

76%

Pangalingi kõrvale on tõusnud maksealgatuse teenus – kokku moodustavad need eestlaste e-maksetest 76%.

80%

Eestlased on pakiautomaadi usku – 80% pakke tellitakse pakiautomaati (DPD ja Emori uuringud).

90%

Erinevad rahvusvahelised uuringud toovad välja, et suisa 90% esmastest toote või ettevõtte otsingutest ja 60% e-ostudest tehakse mobiiltelefoniga.

12,4 miljonit

Eestlased tellisid eelmisel aastal pakiautomaatidesse riigisiseselt (ettevõtetest eraisikutele) ligi 12,4 miljonit pakki, mis on 2,3% ja 280 000 pakki rohkem kui aasta tagasi.

4,5 miljardit

Emor on välja toonud, et internetti kasutab maailmas 4,5 miljardit inimest (aastane juurdekasv 7%), mis on 59% kogu rahvastikust.