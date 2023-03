Eestlased kasutavad pakiautomaate rohkem kui pandeemia ajal

E-kaubanduse käive moodustab jaekaubanduse kogukäibest juba üle 20%. Euroopa e-kaubanduse tururaport 2022 tõstab esile, et Eestis teeb e-oste hinnanguliselt 77% elanikkonnast. Lähiriikidest on see näitaja Lätis 67%, Leedus 69%, Soomes 81% ja Rootsis 89%. Pingerida juhivad Holland (94%) ja Taani (92%).