Eestlased valisid parimaks veebipoeks e-Selveri

Iga inimene sai hääle anda vaid korra ja otsustada, millise parameetri alusel langetab valiku – kas näiteks klienditeeninduse, ostukorvi selguse, otsimootori toimivuse, kiire tarne, soodsate hindade, meeldiva disaini, tagastusprotsessi lihtsuse või millegi muu järgi.

„Konkursi võitjaks osutus e-Selver, kellel on tõesti mugav e-pood, kus on selge ja toimiv otsing ning lihtne ostukorv. Oluline on ka, et Selver pakub ainsa toidupoena üle-eestilist tarnet ehk teenus toimib edukalt ka maapiirkondades,“ kommenteeris Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Kui kategooriate võitjaid vaadata, siis suurte tegijate kõrval kerkisid esile ka väiksed ja veel vähetuntud e-poed. Aga kõigi puhul joonistub välja üks – neil on kaasaegsed ja tõesti toimivad e-poed korraliku otsingusüsteemi ning kõige muu vajalikuga. Samuti saadab võitjatest enamik tellimuse teele juba samal päeval ja tarbija hindab seda kõrgelt.“

Väät lisas, et selgelt on näha trendi, kus e-poodidest on hakatud palju soetama ka selliseid kaupu, mida varem internetist nii aktiivselt ei tellitud – näiteks toitu. „Toidu ostmine veebipoodidest on paari aasta jooksul kasvanud kordades,“ märkis Väät.

Konkursi võitja e-Selver ise viitab, et tegemist on Eesti ja teadaolevalt maailma esimese üle-riigilise hüpermarketi-suuruse sortimendiga värskete, jahutatud, sügavkülmutatud ja tööstuskaupade ning koduelektroonika kojuvedu pakkuva e-poega. Kogusortimendis on suurusjärgus 12 000 toodet. E-Selver teenindab enamikku maakondi ja linnu iga päev. Samuti saab nende veebipoes valida seda, kas tellimus pakendatakse kile- või paberkotti ja kas klient nõustub puuduva toote korral asendustootega või mitte.