Lihula valimisjaoskond: „Võitku kaine mõistus! Lapselapsed peavad ju selle peo kinni maksma!“

„Ei-ei,“ kinnitas reibas abielupaar. „Meil on lapselapsed, kes peavad hakkama kord ju kõike seda kinni maksma, mis lubaduste katteks kokku laenatakse. Kõik erakonnad kulutavad, aga mõned lubadused on ikka liig!“

Lihula valimisjaoskonda tulnud inimesed ütlesid Maalehega rääkides, et otsus oli varakult tehtud ja viimasel minutil seda enam kellelgi kallutada ei õnnestu nagunii, olgu siis väljas suured või väikesed plakatid.

Viimased 5-6 aastat Lihulas elanud Helmi Veltson rääkis, et tema on alati valinud sama erakonda ja ei muutnud ka seekord meelt.

„Nooremaid inimesi võiks parlamendis rohkem olla,“ arvas ta. „Koguaeg needsamad vanad olijad, jutt on ka sama neil.“

Veltson arvas, et tulemuste ootamine tuleb pingeline ja et koalitsiooni loomine samuti.

Abielupaar Lihulast ütles, et ju see võit Reformierakonna poole kaldub ja märkis, et nad isegi andsid selleks oma panuse.