Valimised Kõrvekülas: rahva rõõmuks on kommid laual, aga mitte erakondliku paberiga

Kõrveküla valimisjaoskonnas on kommid laual. „Meie ise tõime need rahvale rõõmuks,“ selgitab valimiskomisjoni liige Anni Teetsmann.

Valimiskomisjoni esinaine Kadri Linamägi arvab, et küllap see number nüüd kuuesajani kerkib. „Inimesed on ikka päris aktiivsed olnud iga päev eile käis näiteks üle 90 valija. Täna olid ka kell 9 juba mõned ukse taga,“ täiendab ta.