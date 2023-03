Miks e-häälte lugemine seekord nii kaua aega võttis?

Inimesed on harjunud, et e-hääletuse tulemused saabuvad kohe pärast jaoskondade sulgemist. Kahel viimasel valimiskorral on need aga alles hilisõhtul saabunud. Samuti läks sel korral e-häälte dekrüpteerimisega kaks korda rohkem aega, kui ennustati.