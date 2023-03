ARVUSTUS | Margus Mikomägi: venitan lugemisega. Et sõnade ja piltide ja lugude mõnu imbuks aeglaselt verre

Raamat „Kuldne kroon“

Viivi Luik ise seda kuskil ei rõhuta, aga tema värskelt ilmunud „Kuldne kroon“ on minu jaoks põlvkonna raamat. Põlvkondadeülene on see muidugi ka. Raamat neist, kes on minust eespool. Neist, kes olid ja on eeskujuks. Nendest, kellel on olnud mullegi midagi öelda. Viivi Luik sõnastab ise, millega „Kuldse krooni“ puhul on tegu. Jätab sellega võimaluse lasta lugudel lugejasse pugeda.