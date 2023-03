Pilguheit kaubanduse tulevikku

Rahvusvahelised suurfirmad tulid Eesti turgu valitsema – kas lepime sellega?

Tõnu Väät

Amazon tuleb samuti Eestisse. Jah, see on vaid aja küsimus. Amazon Prime’i teenusele on raske vastu panna. Suurtegija on ka ise öelnud, et nende eesmärk on saada uutel turgudel tegijaks number üks – ei ole oluline, kui suurt investeeringut see vajab.

Kuidas aga kohaliku väikeettevõtjana ellu jääda või veidi enamgi – rahvusvahelistele gigantidele vastu panna?

Paar aastat tagasi tuli IKEA Eesti turule. Kohalikud konkurendid kommenteerisid, et konkurents on tore, kuid midagi nad meilt ära ei võta. Äripäev tõi hiljuti välja pealkirja „IKEA tegi puhta töö“. IKEA käive Eestis ainuüksi veebipoest on 34 miljonit, järgmisel konkurendil 16 miljonit. Sõidan iga päev IKEA just avatud füüsilisest poest mööda, näen, et meeletu suures parklas pole olenemata kellaajast just palju vaba ruumi.

Lidl tuli Eesti turule. Konkurendid kommenteerisid nagu ka IKEA saabumisel. Äripäevas ilmus äsja pealkiri: „Lidl on hõivanud juba 7% turust, Coop enim nõrgenenud“. Lidli turuosa on juba ilmselt Prismast suuremgi ...

Zalando ja About You tulid kaks aastat tagasi Eesti turule. Konkurendid rääkisid sama, mis kahe eelneva puhul. Omniva, kes vahendab About Youd, saab sealt aga suurima pakikoguse. Lisaks on ka Zalando toonud Eesti E-kaubanduse Liidu seminaril aasta tagasi välja, et nende hinnangul on nad juba võtnud paarkümmend protsenti kogu Baltikumi turust.

Milline on kõigi näidete puhul korduv ja ühine muster? Esiteks tehakse 800 000 kuni miljoni euro suurune turunduskampaania lansseerimiseks ja edaspidi ollakse igakuises digiturunduses valdkonnas number üks. Teiseks tegutsevad konkurendid miskipärast ikka samaviisi. Ütlevad, et suures pildis ei muutu mitte midagi. Läänerindel muutuseta.

Loomulikult on Lidli ja IKEA puhul tegu väga tuntud ning tarbijate poolt oodatud brändidega. Samas olid About You ja Zalando keskmisele eestlasele pigem tundmatud, aga turgu väga hoogsalt võtvad rahvusvahelised konkurendid, kellel pealegi laienemiseks vaba ressurssi rohkem kui küll.

Mida meie ettevõtted nüüd peaksid tegema, et kodumaiste tarbijate sümpaatia säilitada-saavutada? Ja võita see mäng!

Kui sa veel ei tee seitsmepäevast komplekteerimist, siis hakka seda pakkuma juba järgmisest nädalast. Eesti kaupmehe üks võti peab olema tarnekiirus. Eesti on väike ja eespool toodud ettevõtetel ei ole Eestis ladu, mis tähendab tarneajaks 5–10 tööpäeva. Paku 1–2 päeva tarnet ja juba oled eelisseisus. Kui sa ei komplekteeri nädalavahetusel, siis sul on esmaspäeval reedest pühapäevani saabunud tellimused, mille jõuad ilmselt alles teisipäeval posti panna. Ja juba tulebki tarbijal oodata pea sama kaua kui rahvusvahelist saadetist.

Paku tasemel eestikeelset kliendikogemust. Ära küsi liigseid andmeid ostukorvis, tee otsing korda, kirjelda tooteid tooteinfos, paku korralikke pilte. Rõivaste puhul too välja ka modelli pikkus jms, mis annaks praktilist eelteadmist ostu sooritamiseks.

Mida pakuvad edukad rahvusvahelised ettevõtted? „Alati tasuta tarne ja tagastus.“ Jah, tarbijal ongi 14-päevane tagastusõigus, kuid ära peida seda infot e-poes või saadetud pakis, vaid kasuta seda enda kasuks ära, et anda kindlus ja turvalisus.

Turvalisus ja usaldusväärsus tuleb välja teenida ning seda ka näidata. Kui sa ei suuda tarnida tooteid kahe tööpäevaga, siis ära näita iga toote juures kahe tööpäeva tarnet. Tarbija arvestab ju selle lubadusega, kui tellib toote. Tihti tuleb kolmandal tööpäeval ühendust võttes vastuseks, et „antud kaupa meil laos ei ole, tellime ja saate selle 14–21 päeva jooksul“. Kas see klient tuleb teist korda tellima? Vihje: ei tule. Näidates selgelt, et tarneaeg on 14 päeva, on sul küll kohese müügi protsent väiksem, kuid tõenäosus sama klienti veel kohata palju suurem.

Rahvusvahelistel ettevõtetel ei ole eestikeelset klienditeenindust või kui on, siis pole see reaalajas ega kõige tugevamal tasemel. Pane püsti heal tasemel töötav live chat, palu küsimuste korral helistada-kirjutada. Ära paku, et vastame 3–5 tööpäeva jooksul, keegi ei viitsi nii kaua oodata!