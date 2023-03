Kuller – hea tuju tooja

Suur kast on kaupa vaat et laeni täis. Jälgin arglikult teiste eeskuju ja haaran konteinerist esimese ettejuhtuva karbi. Otsustan hetkeemotsiooni ajel, et just selle karbiga koos veedan ka oma ülejäänud päeva – mis siin ikka valida. Amet on selles suhtes lihtne, et suurt muud polegi tarvis teha kui vaid vaadata, et pakend oleks terve ega kannaks endal ühtegi märki ohtlikust või erilisemast kaubast. Siis pakk sorteerimisliinile, saateleht näoga ülespoole, ja head teed!

Lennujaamas pole üldsegi mitte nii, et iga mees võib lihtsalt minna lennuki juurde seda tühjaks laadima: seda teevad vastava loa omajad, kelle puhul läbi viidud taustakontroll. Kaubalennukit maandumas nähes hakkab pulss vaikselt kasvama ka minul, kes ma seda kontrolli muidugi läbinud pole, ja hinge poeb ärevus, mis siis, et lennukit näen hinnanguliselt sadakonna meetri kauguselt. „Tegelikult on äge ka ukse vahelt suurt lennukit piiluda ja pakki oodata,“ mõtlen ja juba veerebki minu nina all uksest sisse hiiglaslik kaubakonteiner, mida kasutatakse lennukites kauba hoiustamiseks. Tulevikus tead – sinu pakki ei viska mitte keegi lennukis niisama pagasiruumi, vaid see laaditakse koos teiste pakkidega suurde metallist kasti ja veeretatakse rullikutel lennukisse.

Minu tööpäev algabki just nimelt Tallinna Lennujaamas, ühe suure ja tuntud ettevõtte kaubaterminalis: siia jõuavad õhuteed pidi kohale näiteks need saadetised, mis eriti olulised või hoopistükkis ajakriitilised. Aga samamoodi kaup, mis vaja enam-vähem samadele kriteeriumitele tuginedes Eestist minema saata. Lisaks jõuab terminali kohale kraam, mis toimetatakse siia maismaatranspordiga ehk suure veoautoga. Siis toimub juba sorteerimistöö ja paki lõppsihtpunkti järgi õige piirkonna kulleri autole laadimine. Aga kohe kõigest järjekorras.

Teadupärast on tänapäevane maailm valla ning kaupa tellida ja saata võib absoluutselt igas(t) suunas(t). Täpselt nii võib tellimus Eestisse jõuda vastavalt sellele, milline saatmisviis on valitud: teed mööda, merd mööda ja muidugi ka lennukiga.

Saadan truult oma umbes piimapaki suurust karbikest ning proovin vahepeal nuputada, kust see tuleb ja kellele mõeldud on. Mis seal sees? Sisaldab see endas häid uudiseid või on seal hoopis mõni vahva kingitus? Kogenum sorteerija oleks muidugi sekundiga saatelehelt lugenud, et tegemist on saadetisega ühest ettevõttest Saksamaal teise ettevõttesse Tallinnas, teele pandud päev varem. Lendava fantaasiaga amatöörina pean mina kogu saadetise taustaloo aga ise välja mõtlema – kuid ega keegi polegi väitnud, et algaja on lihtne olla. Ent seda, mis pakis täpselt sees, ei saa me keegi kunagi teada, sest seda ei loe välja ka kõige kogenum sorteerimisspets.

Vahepeal näen silmanurgast, et minust mööduvad kastid kirjaga „Extremely urgent“ ja väiksem kiri „Dry ice“ selle all reedab, et ilmselt on tegemist mõne prooviga või millegi muu meditsiinivaldkonda kuuluvaga – sellist kraami pidavat muide päris palju liikuma. Aga tagasi minu pakikese juurde.

Saadetis tahab koju!

Sorteerimisliin on selline koht, mille iga pakend enne kullerini jõudmist läbib. Kullerid, kelleks ka mina kohe hakkan, liiguvad ringi ülima täpsusega – kui sinu piirkonnaks on Tallinna kesklinn, siis nii ka on, ja kui saatus (ehk ülemus) on määranud sind kulleriks Raplamaale, siis pääsu sellest pole.

Aga minu pakike, millele olen jõudnud vahepeal välja mõelda uhke taustaloo, soovib saada koju. Täpsemini lõppaadressini. Minu kulleriringi piirkonnaks on määratud hea õnne ja lahke sõidugraafiku koostaja koostöös nii-öelda Ülemiste City ring. Täpselt siinsamas lennujaama kõrval, nii lähedal, et mine ja vii oma pakk kasvõi jalgrattaga või jalgsi kohale. Läbi lume oleks mõlemaga siiski päris ebamugav sumbata, mistõttu ronin maja ees seisvasse sooja kaubikusse, toksin sisse soovitud aadressi ja olen peaaegu gaasi andmas, kui meenub, et üks oluline osa kulleri tööst on kindlaks teha, kas adressaat on pakki üldse vastu võtmas.

