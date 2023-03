Valimistulemused metsasõja lõppu ei näita

Võidupartei Reformierakond oma programmis ega ka senises praktikas metsandusega ekstra ei tegele. Isamaal, kes seni on enim metsanduse eest seisnud, on valitsusse saada šansid vaid siis, kui sotsid peaks läbirääkimistel hakkama liialt suuri nõudmisi esitama.

Kaalukaim koalitsiooniläbirääkimistele kutsutu, Eesti 200 paistab silma hästi läbi mõeldud, tasakaalustatud ja detailse valimisprogrammiga, kus palju juttu ka metsandusest. Seal on häid ideid, aga palju neist läbirääkimiste käigus alles jääb, on iseküsimus.

Praegused koalitsioonipartnerid jaotuvad vasak-paremskaalal (SDE, Eesti 200 ja RE) üpris ühtlaselt, nii et oodata on lõppkokkuvõttes tasakaalukaid otsuseid, aga kergelt ei pruugi need tulla.