Ökoduktid on loomadele meeldima hakanud: hundid leidsid kohe lühima tee lammasteni

Kitsed kolisid rohesillale

Karu, metssiga ja põder on igasuguse häiringu suhtes hirmus tundlikud, pealegi tahab loom näha, et kaugemal jätkub sarnane elupaik. Kolu ökodukt asub mosaiikses maastikus, kus metsalapid ja -ribad vahelduvad talude kultuurmaastikuga, ilmselt seetõttu saadi sealt kindlad andmed põdra liikumise kohta alles 8 aastat pärast objekti valmimist. Seda hoolimata tõsiasjast, et ökodukt otsustati sinna teha just põtrade liikumisteid arvestades. Ühtekokku kasutasid põdrad seire jooksul ökodukti 20 korral.