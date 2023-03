Ühtlasi andis Lemo toona mõista, et tuleviku tarvis on tal uusi mõtteid ja plaane. Nüüd on üks neist teoks saanud – eelmisel suvel matkati mööda Eestimaa veekogusid. Esmalt võeti koos ajakirjaniku ja kommunikatsioonieksperdi Rasmus Kaggega ning filmi- ja telemehe Ilmar Raagiga ette retk Narvast Peipsile. Ning saadi tubli paaditäis emotsioone.