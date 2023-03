Viis ränka eksimust: Ida-Virus tiksub viitsütikuga pomm

Nüüd on hulpimas vaid üksik leek. Jääb mulje, et äkki on võimalik venemeelsus valimiste eel lahkumas, narvalaste pilgud Eesti tuleviku ja lääne poole pöördumas.

Masendatud taksojuht

Umbes kuu aega tagasi sõitsin Tallinnas taksoga, sohvriks viletsat eesti keelt rääkiv vene noormees. Ta kõneles nii enese kui narvalaste spliinist. Et tööd pole ja seepärast peab käima Tallinnas rahvast vedamas. Et ukrainlasi on kõikjal nii palju, et vaesed venelased tunnevad end oma kodumaal Eestis ahistatuna. Et kõik kogu maailmas vaatavat vaeste venelaste kui Ukraina sõja süüdlaste peale, aga „me pole ju milleski süüdi“. Mulle jäi mulje, et tegu on erandliku, sügavalt stressis oleva noore inimesega.