Kunagine maailmarändur Terje Mitev: maailma eri maitsed on nüüd minu talu jäätistes

Talus on rajatud õunaaed 1,2 hektarile, istikud pandi kasvama 3–4 aastat tagasi, lisaks on renditud 10 hektarit õunaaeda Raplamaal Valtus. Sealt tuleb praegu peamine õunasaak, mis pressitakse toormahladeks. Iga sügisel korjatakse tonnide viisi õunu, kohalikust toormest pressitakse ja muudetakse segumahladeks aastas umbes 50 000 liitrit mahla.

„Tootmishoone läks maksma umbes pool miljonit eurot, aga niipea, kui see valmis sai, kukkus hoone väärtus viis korda – saja tuhande euro peale, sest kinnisvara hindamisel saab määravaks kaugus Tallinnast,“ tõi ta esile. „See pole õige regionaalpoliitika, kui ehitushinnad on igal pool samad, aga ääremaal kukub ehitise väärtus kokku!“

Terje Mitev, kes on siinkandis vanavanemate juures kõik enda lapsepõlve suved veetnud, jõudis nüüdseks oma tootmise ja pereeluga külla tagasi. Mahlatootmisega alustas ta 2016. aastal vanavanemate garaažis. Kui see väikeseks jäi, hakati otsima paremaid võimalusi. PRIA toetusega soetati uued seadmed. Siis osteti naabrimehe krunt, kuhu Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) antud laenu ja PRIA toetuse abiga kerkis 2020. aastal kaasaegne ning keskkonnasõbralik tootmishoone.

„Varem töötasin suure kruiisilaeva peal, kõik Euroopa sadamalinnad on läbi sõidetud. Talvel olime Kariibidel, vahel ka Lõuna-Ameerikas, siis Põhja-Ameerikas,“ meenutab Mitev. Kruiisilaeval töötades kohtus ta ka oma praeguse abikaasaga, nii reisitigi pikalt koos. Nüüd kasvab peres neli tütart ja pere on leidnud uue tegevusala mahlade, smuutide ning jäätiste tootmises.

Mahlad ja jäätised pere abiga

„Meie kõik mahlad on valmistatud värsketest viljadest, mahlakontsentraate me ei kasuta,“ tõi Mitev esile, lisades, et mahemahladel on ka vastav märk peal.

Pererahvas on oskuslikult ära kasutanud kõik võimalused. Nii on tootmishoones vanast piimajahutist saanud vann-pastörisaator. Toetuste abiga on soetatud mahlatehnoloogia lintpressist pesur-purustajani. Hoone teisel korrusel on avar degusteerimis- ja seminariruum. Siin võetakse vastu ekskursioone ning korraldatakse koolitusi, kus perenaine jagab ka jäätise valmistamise nippe. Hakkaja naise ettevõtmisi toetavad abikaasa ja vanemad tütred, lisaks on üks palgatöötaja.

Peamiseks tooteks on klassikaline õunamahl, millele lisanduvad mitmed mahlasegud: õuna-rabarberi, õuna-kõrvitsa, aga ka õunamahlad piparmündi, pärnaõie, ebaküdoonia või melissi lisandusega. Valikus on ka tomati- ning pirnimahlad. Kõik on kohalikud maitsed ja toormed. Pisut on mahlu valmistatud ka eksootilisematest viljadest nagu ananass, apelsin, mandariin. Need saab perenaine kaubanduskeskuste ladudest üleküpsenud viljade seast, et vähendada toiduraiskamist.

„Suvel on Pärnu linn meie käsitööjäätistest lausa üle ujutatud – hotellid, rannad, kohvikud on neid täis, nüüd sooviksime rohkem neid ka Tallinnas müüa.“ Terje Mitev

„Poed on saatnud lattu tagasi hästi küpseid ja magusaid ananasse, saame ka kiivisid ning tomateid. Milleks raisata toitu, kui nende kasvatamiseks on nii palju energiat kulutatud ning transporditud need ühest maailma otsast teise,“ räägib perenaine.

Mahlametsa OÜ talumahlad paistavad silma erksavärviliste pakenditega, mille on kujundanud kunstnik Katrin Ehrlich. Pisematele lastele on mõeldud päkapiku sussisarja tooted, mis mahuvad sussi sisse. Neid kaunistavad vanima peretütre Jasmini joonistused.

Mahlametsa OÜ tooteid müüakse Rimi „Talu toidab“ lettides ja talupoodides. Kui mahlahooaeg algab sügisese viljakoristusega, siis suvi jääb peamiseks jäätiste hooajaks.

„Kookospiimaga jäätised on meil veganitele, rõõsa koorega teistele,“ teatab Mitev. Käsitööjäätiste valikus on üle paarikümne eri maitse: kreemine pistaatsia, mojito, soolane karamell, koorene maasikas, mango-vaarikas, maasikajäätis šokolaadis jpt hõrgud maitsed.

„Suvel on Pärnu linn meie käsitööjäätistest lausa üle ujutatud – hotellid, rannad, kohvikud on neid täis, nüüd sooviksime rohkem neid ka Tallinnas müüa,“ avab uusi plaane perenaine, sest pere peab kõvasti pingutama, et MESi laenu tagasi maksta.

„Oleme ääremaal, seetõttu pangad meile laenu ei anna, peame omal jõul ja MESi toetustega toime tulema,“ ütleb Terje Mitev.

TALUTOIT Talumahla pressitakse üle Eesti *Põhja-Eestis pakuvad talumahlu, -jooke ja -hoidiseid Nõmme talu, Siidrikoja OÜ, Treppoja Sahver, Madila Mahe, Rebaseonu.ee OÜ, Kloostrimetsa. *Lõuna-Eestis valmistavad koduaia marjadest-puuviljadest mahlu Väljaotsa talu, Mahlaveski, Birch Lagoon, Everti 2 talu. *Pärnumaal, Läänemaal ja Saaremaal toodavad talumahlu ja -hoidiseid Mahlametsa OÜ, Lillevälja talu, Argo Agro OÜ, Tänava talu, Piesta Kuusikaru talu, A-Orbu OÜ, Ideafarm, Wösel, Epi talu. Allikas: Eestimaa Talupidajate Keskliit