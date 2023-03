Loomaarstide puudus jõuab inimesteni: eestlaste toidulauale võivad sattuda salmonella või ravimijäägid

Ta räägib, et loomaarste on praegu puudu nii loomade ravimiseks kui ka ametitel, kus loomaarsti ülesandeks on teha järelevalvet inimeste toiduohutuse üle.

Ta ütleb, et mehitamatus toiduohutuses võib aga kaasa tuua raskeid tagajärgi. „Õnneks meil ei ole olnud väga fataalseid juhtumeid, kuid see ei tähenda, et neid ei tarvitse tulla, sest meie toidutootmine on suhteliselt kontsentreeritud ja kui kuskil partiis tuleb viga sisse, siis see võib olla väga tõsine,“ ütleb Leivits.