4 miljonit kilomeetrit: e-Selver viib toidu kõikjal koju kätte

Mugavusteenus, mis klientidele meeldib

e-Poe pidamine on loomulikult kaupmehele kulukam kui füüsilise poe haldamine. Anderson ütleb, et viimase kolme aasta jooksul on läbi põetud hulk lastehaigusi, mis ühe nii suure ja sortimendirikka e-poe pidamisega kaasnevad. Esiteks ehitati pimelaod ehk komplekteerimislaod, kust oleks mõistlik tellimusi komplekteerida. Kiiresti aga selgus, et see pole siiski parim viis, kuidas majandada, ja mindi tagasi selle lahenduse juurde, kus e-poe tellimused pannakse kokku päris poes.

Viimase kolme aasta jooksul on läbi põetud hulk lastehaigusi, mis ühe nii suure ja sortimendirikka e-poe pidamisega kaasnevad.

„Päris poes tellimuste komplekteerimine aitas olla efektiivsem ja saada ka kulud alla. Lisaks selgus, et nii-öelda letikaupa, lahtist toidukaupa, ei saa ikka mujalt kui poest tellijale kotti panna. Praegu teenindame kogu Eestis kümmekonnast suuremast Selverist, kust oleks sihtpunkti maksimaalselt 100–150 kilomeetrit,“ räägib äriarvestuse juht.

Aastas koguneb e-Selveri siltidega külmaautode kogukilometraažiks enam kui 4 miljonit kilomeetrit. Anderson mainib, et e-poe tellimus on füüsilise poe ostukorviga võrreldes keskmiselt viis-kuus korda suurem, selle komplekteerimiseks kulub Selveri töötajal keskeltläbi 30 minutit. Reegel on see, et minimaalselt on iga e-poe ostukorvi lisatud toote realiseerimistähtajani 48 tundi aega.

„Vigu tuleb ikka vahel ette, kuid need võtame alati omaks. Ning kui probleem on olnud, siis võtame alati kliendiga ühendust ja leiame lahenduse. Eks see meie väga personaalne lähenemine ongi see, mis e-Selveri populaarsuse taga on. Klientide tagasiside on siiani olnud väga positiivne,“ räägib Anderson ning lisab, et tegemist ongi mugavustootega, kus inimeselt on võetud ära võimalikult palju poes käimisega seotud ajakulu, riski ja vaeva.

Pandeemia tõstis jalgadele