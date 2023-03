Praegu on isegi Põhjamaades odavam elada kui Eestis

Ennenägematu on ka see, et mootorikütte hinnad on meil sama kõrged kui Põhjamaades. Vastavalt nafta hinna kõikumisele oli bensiini hind mõnel päeval Eesti omast madalamgi.

Kindlasti on Norras odavam elekter kui Eestis. Seal kehtib olenevalt tsoonist kolm elektri hinda. Lõunaosas on see meie keskmisega pea võrdne – põhjuseks see, et Lõuna-Norrast müüakse elektrit Euroopasse. Mõnevõrra madalam on põhjatsooni elektri hind ning kõige soodsam on selle hind Kesk-Norras Trondheimi kandi maakondades.

Toidu hinnad on Norras meie omadega võrreldavad. Näiteks maksab suur pudel majoneesi meie rahas pisut üle kahe euro, kalakonservid kaks või kolm eurot karp, võipakk 3–4 eurot olenevalt rasvasisaldusest.

Kallid on aga kohv (pakk kümne euro ringis) ja alkohol (kange alkoholi pudel 36–50 eurot).

Hindades on märgatav vahe, kas osta kaupu linna kaubanduskeskusest või külapoest. Külapood on igal juhul soodsam. E-kaubandus seal väga levinud olema ei paista.

Norra prouade puhul märkasin, et nad on praktilised – ostavad suured saiapätsid, juustupakid või moosipurgid koju varuks. Kuna neil on hästi korraldatud ja sisustatud jahedad panipaigad, pole säilitamine probleem. Ja paistab, et probleem pole ka see, kui toidud sisaldavad mõningal määral säilitusaineid.

Pigem kallid on rõivad ja pesu, näiteks villaste sukkpükste hind oli lausa 40 euro ligi.

Sama kehtib moekate sisustuselementide ja muude hygge-asjade kohta, nagu pastelltoonides ühevärvilised keraamilised nõud, pleedid, tekstiil, küünlad jms. Ilmselt seepärast eelistavad isegi hästi kindlustatud Norra prouad osta osa sisustuskaupu Ikeast.