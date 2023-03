Tarbijakaitse: päringud on põhiliselt seotud lennureisijate õigustega

Seoses möödunud aastal kehtima hakanud seadusemuudatusega soodushinna avaldamise osas on TTJA pööranud rohkem tähelepanu ka hinna avaldamise reeglite järelevalvele. Hinna avaldamisega seoses on menetletud 146 erinevat rikkumist. Allahindluste puhul on kõige enam levinud probleem, et ei teadvustata, et väikeste vahedega allahindluste puhul tuleb soodushinda näidata viimase 30 päeva soodsaimast hinnast.