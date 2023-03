Armastatud lauljatar Lenna Kuurmaa naudib maal e-lu

Otse kadakate vahelt: e-ostlemisest muljetab muusik Ivo Linna

Täpselt aasta aega tagasi tegi oma esimese e-poe tellimuse ka muusik Ivo Linna, kelle eelnev kogemus piirdus vaid tema proua tellitud pakkide vastu võtmisega. Koostöös Eesti E-kaubanduse Liiduga sai Ivo võimaluse e-kogemus omal käel läbi teha ja sooritada oma elu esimene e-ost.

Hoolikalt läbimõeldud ostukorv täitus Ivol kahes erinevas e-poes, milleks olid Bauhof ja e-Selver. Süsteem toimis Ivo sõnul väga hästi. „Kõik, mis sai välja valitud, tuli kohale, midagi ei olnud asendatud ega muudetud. Järgmine kord, kui on vaja suuremat portsu, mida ei jaksa ise vedada, siis kindlasti tellime, see on nüüd selge!“ jagas Ivo oma esimesi muljeid.

Uurisime Ivolt, kuidas tellitud kaup töötab ja kas vahepealse aastaga on ta ka omal käel julgenud mõne e-ostu teha.

Ivo sõnul töötab kõik suurepäraselt ja oma esimest e-ostu meenutas ta sõnadega „Väga vinge värk!“. E-kaubanduse osas on Ivo endiselt avatud suhtumisega, aga vajadust millegi konkreetse tellimiseks ei ole tal vahepeal tekkinud. „Toiduasju käime reeglina ikka poest toomas – see on mõneti selline sotsiaalne ettevõtmine, näeb vanu tuttavaid ja lobiseb juttu,“ muheles Ivo.

„Seda kraami on meil siin ka aastatega piisavalt kogunenud, nii et vajadust millegi uue tellimiseks ei ole tekkinud. Samuti töötab aasta tagasi tellitud nurgasaag, millest pikalt puudust tundsin, nagu valatult. Andis kohe teatud vabaduse, et ei pea iga pisikese töö pärast alati töökotta tormama või ise puudulike vahenditega tühja tööd rügama,“ lisas Ivo.

Ivo soovitab enne suuremat ostu eeltööd teha

Kauba tellimisel on Ivo sõnul kõige olulisem eelistada just häid ja kvaliteetseid kaubamärke ning kaupmehi ja suurema ostu puhul alati spetsialistiga konsulteerida. Siinkohal toob Ivo välja vana Inglise tõdemuse, et ta ei ole nii rikas, et osta odavat asja, mistõttu pidi ka tema õige nurgasae valimiseks paar telefonikõnet tegema ja asjatundjatega veidi nõu pidama, et sobivate näitajatega masin välja valida.

„Mina valin ja kalkuleerin alati hoolikalt, aga proua on mul siin vähe usinam poodleja, kelle ostukorvi satub tihemini neid nii-öelda emotsioonioste. Alles hiljuti leidis ta meile ühe vahva pöörleva raamaturiiuli, mis kulleriga kahtlaselt väikeses pakis meile ukse taha saabus. Kokku pannes saime aru, et raamaturiiuliga küll tegemist pole, kuid vaatasime, et sinna mahub täpselt kuus paari sokke ja kasutusse läks ta ikka,“ meenutas Ivo ning rõhutas, kui oluline on kontrollida ka e-poe tausta.