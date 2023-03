E-ostlemine on tegusa inimese igapäevaelu osa

Oma igapäevaelus teebki Kadri mitmed ostud internetist: rõivaid tellib valdavalt Itaalia poodidest, raamatuid Rahva Raamatu ja kirjastuste veebipoodidest, kingitusi lapselastele üldjuhul Amazonist. Kadri on aastate jooksul internetist ostnud peaaegu kõike: isegi auto valis veebi teel välja. Negatiivseid e-ostmise kogemusi on Kadril aastate jooksul ette tulnud vaid mõni üksik, kuna oma hinnangul on ta ostuplatvormi osas valiv: „Tutvun veebilehe aadressiga ja võimalusel loen ka toodete arvustusi,“ sõnab ta.

Selver.ee – see, et Selver toob kauba ka maapiirkondades koju kätte, on tohutu boonus! Maal olles on poes käimine kui suur ettevõtmine, kuna pood asub kaugel ning sinna minek ja sealt tulek võtavad rohkesti aega. Selver oma asjaliku tootevalikuga ja koju toimetamise võimalusega lahendab selle probleemi ning hoiab kütustki kokku.

Samas ei ole aja säästmine ainus, mida Kadri netiostlemise juures hindab: veebis olevad head kirjeldused annavad tema hinnangul toodetele palju juurde, kuna nende kaudu saab asju paremini võrrelda ja detailidesse süveneda. „Kosmeetikat ostangi valdavalt veebist just selgete kirjelduste tõttu,“ lausub ta. Lisaks on Kadri tähele pannud, et kohati on veebi teel ostmine isegi odavam kui poes käimine. Siiski, kui võiks arvata, et netipoodide kaudu ostude sooritamine hoiab ära hetkeemotsiooni ajel tehtud kulutusi, siis Kadri tunnistab, et sageli see nii pole. „Mõtlen, et kui juba, siis juba – kui ühe ostu juba teen, võiks ju ka teise ja kolmanda toote ostukorvi lisada,“ räägib ta. Sellegipoolest proovib ta poodelda teadlikult ning valida ostmiseks vaid tooteid, mis on kvaliteetsed ja mida päriselt vajab.