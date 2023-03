VIDEO | Seaduskuulekad linnud: loendamatu hulk parte ületas Elvas viisakalt ülekäigurada

Pardid autost kaadrisse püüdnud Silja sõnas, et selline vaatepilt avanes väikelinnas eile. „Ülekäigurajale lähenedes olid kaks inimest just tee ületamist lõpetamas ning pardid lähenesid sellele. Igaks juhuks võtsin hoo maha, aga ka pardid ei astunud teele enne, kui olid veendunud, et mu auto seisab. Justkui oleksid juba kogenud teeületajad,“ sõnas ta.