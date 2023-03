Luisa Rõivas: kogesin ka EKRE tigedust. Õnneks on minu nahk üsna paks ja karastunud!

Luisa Rõivas on tänulik igale valijale, kes otsustas oma hääle just talle anda. Ja neid polnud sugugi vähe. „Olin arvestanud väiksema arvuga, aga seda positiivsem ja rõõmsam on tänane päev. 2939 inimese toetus on ikka väga väga suur asi, kõiki neid inimesi korraga ette kujutada on aukartust äratav,“ rõõmustab Rõivas.