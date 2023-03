Juliana kukerpuud koduses palumetsas

Näiteks Saaremaal Audakul kasvab kaks põõsast juba 1963. aastast. Need on korduvalt küll tagasi külmunud, 1978/79 talvel suisa maani, ent ikka jälle taastunud, vahel on jõudnud ka õitsemise ja viljumiseni. Kui pehmepoolsed talved jätkuvad, saavutab Juliana kukerpuu seal peagi kahemeetrise kõrguse.