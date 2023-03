„Mulla sõnum puudutab kõiki!“ Forbes valis Eesti mullafänni Euroopa parimate noorte ettevõtjate hulka

Isa kabinetis. Robin Saluoks on õppinud nii ITd kui ärijuhtimist, aga kõige suuremad teadmised on tal enda sõnul põllumajanduses. „Alar Astoveri mullateaduse õpiku olen väga põhjalikult läbi töötanud. Lugemismaterjali soovitab mulle peamiselt isa.“

Parim asi ajakirja Forbes tunnustuse juures on 27aastase Robin Saluoksa jaoks, et selle kaudu saab veel suurema hulga inimesteni viia mullaviljakuse parendamise ja kliimamuutuste sõnumit. Robin Saluoks on nimelt suur mullafänn ning sellega tema loodud eAgronom tegelebki: pakub põllumeestele digilahendusi.