Mugav, hoolikas ja keskkonnasäästlik pakiäri – Smartpost Itella

Valgete pakiautomaatide uksed on varustatud punktkirjaga, mis teeb teenuse kasutamise võimalikuks ka nägemispuudega inimestele.

Olgu tegu sinise või valge automaadiga, kliendi jaoks on paki kättesaamine sarnane: telefonile saabub sõnum PIN-koodiga. Paki kättesaamiseks tuleb klahvistikul sisestada saadud PIN-kood, misjärel kapi uks avaneb. Pärast paki väljavõtmist tuleb uks korralikult sulgeda.

Hoituna tunneb end ka klient, kes ei pea paki saatmise või saamisega kunagi tegelema õuetingimustes – kõik Smartposti pakiautomaadid ja -punktid on katuse all ning seinte vahel.

Paki kättesaamine on väga mugav

Kontseptsioon „Hoolega hoitud“ ei piirdu üksnes pakiautomaadi asukohaga. Pakke hoitakse hoolega kogu teekonnal: sorteerimislindil libisevad Smartposti pakid alati sujuvalt, samuti ei kuhjata neid kunagi hunnikusse, mis võiks lõppeda saadetiste vigastamisega. Kaubikus transportimiseks pannakse pakid tugevatesse paraja suurusega plastkastidesse, kus need säilitavad oma kuju.

Siseruumis asuv pakiautomaat on väga oluline, kui tellitakse temperatuuritundlikke tooteid, nagu kosmeetika, loodustooted, toiduained ja ravimid. Ka raamatutel ja teistel trükistel on parem oodata pakisaajat siseruumis, kus on kindel, et niiskus neid ei kahjusta. Talvistes oludes on väga oluline pöörata tähelepanu niiskus- ja külmatundlikkusele, suvel aga sellele, et kõrge temperatuur paki sisule liiga ei teeks.

Smartposti kliendilubadus on „Hoolega hoitud“. Kõik Smartposti pakiautomaadid paiknevad siseruumis: linnades ja suuremates asulates on need paigaldatud kaubanduskeskustesse, paljudes väiksemates kohtades suuremate kaupluste kõrval asuvatesse spetsiaalsetesse pakimajakestesse, veel väiksemates kohtades on pakke võimalik kätte saada Smartposti pakipunktidest.

Smartpost Itella tegeleb veebikaubamajade ja -poodide ning postimüügikataloogide klientide tellitud kaupade kohaletoimetamisega, lisaks on iseteeninduslike pakiautomaatide kaudu võimalik saata pakke kõikjale Eestisse, aga ka Soome ja mujale Euroopasse.

Kvaliteetne teenus ka maakohtades

Väikestes kohtades elavatele inimestele teeb paki saamise mugavaks pakipunktide olemasolu. Need on rajatud kohalikku poodi, bensiinijaama või kohvikusse. Ka seal on pakk alati siseruumis ja hoolega hoitud. Sarnaselt pakiautomaatidega toimub paki kättesaamine Smartposti saadetud koodiga, mille alusel väljastab pakipunkti töötaja kliendile saadetise.

Viimased aastad on näidanud, et lisaks kiirele ja usaldusväärsele pakiveoteenusele soovitakse üha enam, et pakke oleks võimalik tellida kodu lähedal või liikumisteel asuvasse pakiautomaati, kust neid oleks mugav ja lihtne kätte saada.

Iseteenindus teeb saatmise lihtsamaks

Kliendile on väga mugavaks muudetud ka Smartpost Itella iseteenindus my.smartpost.ee, kus saab kõik vajalikud toimingud eelnevalt ära teha kas kodus või tööl arvuti taga või soovi korral hoopis mobiiltelefoniga autos või kohvikus. Nii on pakiautomaadi juurde jõudes vaja sisestada üksnes sõnumina laekunud kood ja saabki paki teele panna. Iseteeninduse kaudu on võimalik saata pakke nii Eestisse kui ka enamikku Euroopa riikidesse. Eestis saab pakke saata nii pakiautomaati kui ka konkreetsele aadressile, kuhu kuller need kohale viib. 2022. aasta Kantar Emori soovitusindeksi NPS uuringu põhjal tunnistasid kliendid Smartposti iseteeninduse oma valdkonna parimaks.

Pakkide mugav saatmine ja saamine on eestlastele väga oluline. Sama uuringu tulemuste põhjal on kliendid hinnanud aastaid Smartposti pakiveoteenuse teeninduskogemust esimeste kohtade vääriliselt.

Igal sammul mõeldakse ka keskkonnale

Jätkusuutlikkus on Itella Estonia äristrateegia üks võtmetegur. Ettevõte soovib vähendada negatiivset mõju keskkonnale, inimestele ja ühiskonnale, kasutades samal ajal oma kogemust ning ressursse meid ümbritseva paremaks muutmiseks. Itella Estonia ambitsioonikad keskkonnaalased jõupingutused on selle hea näide: eesmärk on saada 2030. aastaks süsinikdioksiidi nullemissiooniga ettevõtteks.