Selgusid parimad veebipoed. Mis on nende edu taga?

Tarbijate ootused on ajaga muutunud

Ilu ja tervise kategoorias tarbijate lemmikuks osutunud Korilane Nordic OÜ juhatuse liige Rosalin Süld tõi tarbija ootustest rääkides välja, et need on muutunud ajaga kordades kõrgemaks, kui kunagi olid. „Kiirelt arenevas turusituatsioonis on konkurentsis püsimiseks oluline pidada sammu tarbijate vajadustega. Kindlasti oodatakse sujuvat, isikupärastatud ja usaldusväärset ostukogemust. Tootelehed peavad olema korralikud, tarne kiire ja tõhus. Kui kliendil esineb probleeme või jääb midagi arusaamatuks, siis oodatakse kiiret reageerimist.“

Süld lisas, et kuna üha rohkem kliente teeb oste mobiilsete seadmetega, on suurenenud ka ootus, et e-poed oleksid mobiilisõbralikud ja pakuksid sujuvat ostukogemust erinevates seadmetes. „Seda trendi näeme ka Korilase e-poes, ligi 70% meie klientidest sooritab oste mobiilse seadmega, ehkki suur osa neist on kesk- või vanemaealised,“ tõi Süld välja huvitava tähelepaneku. Süldi hinnangul peab ka makseprotsess olema tarbijale võimalikult kiire ja lihtne: oodatakse erinevaid makselahendusi, näiteks võimalust osta kohe, kuid maksta hiljem. „Samuti on suurenenud jätkusuutlikkuse osatähtsus. Tarbijad eeldavad, et e-kaubandusega tegelevad ettevõtted on oma tegevuses ja tootepakkumises jätkusuutlikud ja keskkonnasõbralikud.“

Ehituse ja tööriistade kategoorias võidutsenud Bauhof Group ASi turunduse projektijuht Diana Maron tõi tarbijate kahe peamise ootusena välja kauba kiire kättesaamise ja soodsa hinna. „Varem oli see tarbijale sobilik, kui e-poe tellimus jõudis temani paari-kolme päeva jooksul. Täna tahetakse kõike loetud tundidega kätte saada.“