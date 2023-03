Ühe ajastu lõpp? Võimalik, et turg kui traditsioon kipubki välja surema

Väiketootjaid on napiks jäänud ja tarbijad eelistavad suuri kaubanduskeskusi, kus kõik vajaminev on käepäraselt olemas ja hinnad soodsamad.

Märts on täis olulisi tähtpäevi. Kui naistepäev ja emakeelepäev on juba minevikku jäänud, on kohe ees käärdipäev, mil tavaks tegeleda putukatõrjega, seejärel pendipäev, kui ussid metsas ärkavad, ja siis juba paastumaarjapäev, mida nii nagu naistepäevagi peetakse eeskätt naiste pühaks. Sel päeval on tavaks juua punajooki, mis toovat puna ka naiste palgele. Kuid ka kevad algab märtsis.