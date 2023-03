Ka sealiha läheb oluliselt kallimaks: varsti on kõik eestlased veganid!

Esimesena viitas sealiha hinna tõusule Nõo Lihatööstus, kes ütles, et tooraine on lühikese ajaga kallinenud ligi 60 protsenti. „Sealiha hinna aluseks olev Saksamaa indeks on praegu 2,28 euro juures kilogrammi kohta, mis on viimase 20 aasta hinnarekord, ja pole näha, et tõus peatuks,“ kommenteeris Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova.