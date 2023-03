Taneli ja kanade lõpp? Saaremaa Mahemuna omanik keerulisest olukorrast: pole kanu, pole ka probleeme

„Viimane aasta on läinud väga töökalt, aga see-eest suhteliselt hästi. Kuni praeguseni. Endale tõsiselt otsa vaadates teadsin, et see oli varem või hiljem nagunii juhtumas. Seekord varem,“ seisab Saaremaa Mahemuna konto viimases postituses. Ees rullub lahti murede jada, mis lõpeb tõdemusega, et kui pole kanu, pole ka probleeme.