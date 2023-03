TASUB TEADA | Mõned toiduained kõlbavad ka aastaid pärast „parim enne“ tähtaja möödumist

Paljud konserveeritud toiduained on söödavad ka pärast „parim enne“ tähtaja möödumist.

Väga oluline on teha vahet „parim enne“ ja „kõlblik kuni“ tähistusel. „Kõlblik kuni“ toitu ei peaks tähtaja lõppedes ohutuse mõttes sööma ja seda ei müüda ka poodides. Toatemperatuuril säilitatavatel toodetel on „parim enne“ lihtsalt tootjapoolne soovitus. Toit on täiesti söödav ja tavaliselt ka maitseomadustelt sama hea isegi aastaid pärast „parim enne“ tähtaega.