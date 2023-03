Mugav apteegiteenus on kättesaadav igas Eestimaa nurgas

Me kõik oleme olnud olukorras, kus pea lõhub, nina on kinni ja palavik tõuseb, kuid ravimikapp on tühi ning lähedased samuti haiged või hõivatud. Viimane asi, mida sellises olukorras teha tahaks, oleks apteeki tormata. Kümme aastat tagasi tuli Apotheka turule uudse lahendusega, mis tegi võimalikuks ravimite tellimise interneti kaudu. Nüüdseks on see reguleeritud ja kvaliteetne apteegiteenus kättesaadav igas Eesti nurgas ning hõlmab endas nii retsepti alusel väljastatavaid kui ka käsimüügiravimeid.