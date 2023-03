Toidukaupade üle-eestiline kojuvedu on maailmas sama ainulaadne kui e-valimised

Eelneva näiteks toob Anderson välja, et enne koroonat ja selle alguspunktis komplekteeriti e-Selveri tellimusi n-ö pimepoes. Nüüd aga ütleb Anderson, et see oli õppetund: „Koroona põrmustas kesklao lahenduse – kui tahame pakkuda e-poes laia valikut värsket kaupa, on kõige mõistlikum korjata see kokku tavapoest, mis on kliendile piisavalt lähedal – säästame logistikakuludelt ja tagame värskete toodete parema kvaliteeti,“ selgitab ta.

Keskmine ostja on 30–50-aastane naine, kõige vähem on ostjaid vanuses 25 ja alla selle.

Veebi kaudu ostetakse rohkem kampaaniatooteid. Põhjus võib olla selles, et e-poes saab sooduses olevatest toodetest parema ülevaate ja lihtsam on otsust langetada.

„E-kaubanduses ei ole praegu nii roosilised ajad, kui olid koroonaperioodil, mil mahud kasvasid eksponentsiaalselt,“ märgib Anderson ja lisab, et COVIDi kõrgperioodid tõid ilmekalt välja e-Selveri teenuse kitsaskohad. „Sel ajal tuli protsessid kiirelt ümber organiseerida, mis oli raske, kuid vägagi õpetlik. See andis meile kätte õige suuna, kuhu edasi liikuda.“

Ka toote asendamisel on kindlad reeglid: toodet tohib asendada vaid analoogsega või samaväärsega. „Tavalisemaid tooteid, näiteks piima, leiba, saia ja juustu, on hõlbus asendada, sest nende valik on kauplustes lai. Keerulisem on leida asendust spetsiifilisemale kaubale, millel puudub analoog. Näiteks kui pardikoibasid pole, tuleb küsida, kas sobib ka näiteks rinnatükk või midagi muud. Kui ei sobi, on teinekord kliendid palunud sama raha eest asenduseks kasvõi prügikotte või aknapesuvedelikku. Igal juhul tuleb sellistel puhkudel alati kliendile helistada,“ kirjeldab Anderson.

„Näiteks kauba komplekteerimisel juhindume põhimõttest, et teeme seda nii, nagu ostaksime iseendale,“ toob Anderson näite hea kliendikogemuse loomisest. „Üldstandard on, et kaup peab olema värske, kvaliteetne ja säilivusaeg ei tohi olla lühem kui kaks päeva. Kui toote säilivusaeg on ettenähtud standardist lühem, siis helistame kliendile, teavitame olukorrast ja küsime, kas sellise toote ostukorvi lisamine talle sobib. Kui klient sellist lahendust ei eelista, siis pakume asendustoodet. Kas klient lubab tooteid asendada või mitte, saab ta ise e-Selveris märkida.“

Andersoni sõnul on toidukaupade e-poe suurimateks väljakutseteks tihe konkurents ja teenuse rentaablus: „On oluline vahe, kas auto sõidab välja pooltühjalt või täislastiga. Eesti hõre asustus tähendab mõnikord ka seda, et kahe peatuse vahele jääb mitukümmend kilomeetrit, mis efektiivsusnäitajaid kahandavad.“

Eestis on viis suuremat jaeketti, kellest neli pakuvad ka e-poe teenust. „Coop väljus sügisel suurest e-kaubandusest, kuid väikese Eesti kohta on meil endiselt pakkujaid palju. See, mille järgi klient oma valiku teeb, võib sõltuda nii kaubavalikust, kojuveo hinnast kui ka e-poe kasutajasõbralikkusest,“ nendib Anderson.

Toidukaupade e-poodi ei saa võrrelda mõne muu e-poega. „E-pood on mugavusteenus: kaup korjatakse kliendi eest kokku ja tuuakse koduuksele. Kulu, mis sellega kaasneb, on märksa suurem, kui inimesed teenuse eest praegu maksavad. Millegipärast valitseb arvamus, et e-poest peaksin saama tooted soodsamalt kui tavapoest, kuid siin on ressursinõudlik protsess, eraldi tarkvara ja makselahendused, kauba komplekteerija, autojuht, auto- ja kütusekulu,“ kirjeldab Anderson toidukaupade e-poe toimimise põhimõtteid. „Praegu me ei näe, et robotid või tehisintellekt võiks seda tööd kuidagi efektiivsemaks või odavamaks muuta.“

Toidupoe ostukorv on jäänud kasinamaks

Hinnatõus on tarbimist oluliselt mõjutanud ja seda ka toidupoodides. Anderson ütleb, et ostukorv pole muutunud õhemaks ainult e-poes, vaid ka füüsilises poes. „Rohkem ostetakse sooduskaupa,“ kirjeldab ta olukorda. Rahaline ostukorvi kasv toetub ainult hindade tõusule. 2022. aasta kevadest ostetakse mahuliselt toidukaupasid vähem.

Kas füüsilised toidupoed tulevikus kaovad?

Anderson ütleb, et seda küsimust küsitakse tihti. „Hetkel on küll nii, et hinnatõusu tõttu on mitmed maapoed pidanud end sulgema, kuid suures plaanis me ei näe, et füüsilised poed kaoksid. Kui praegu moodustab e-poe käive kogukäibest ca 5% – üle 10% see meie regioonis pigem ei jõua,“ kinnitab ta.