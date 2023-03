Timber.ee teeb metsaturu mainekahjurite seas harvendusraiet

Pettasaamise hirmu välja ei juuri

Kõige teravam on kahtlemata metsaomaniku kartus igal sammul kelmuse ohvriks langeda, sest oma metsa ja maa väärtust on inimesel väga tihti keeruline ise hinnata. Alalhoidlik inimene tunneb oma vara müües alati huvi, millal ta raha saab – olgu kaubaks korter, auto või mets. Et raieõiguse ostjatelt on müüjal võimalik enne sae käima tõmbamist kogu summa pangaarvele saada, on tegelikult juba üsna levinud info. Kui see müügiotsust tagant tõukab, pakutakse raha rõõmuga ja kohe, olgugi et vähem, kui mets tegelikult väärt on. Teinekord jälle müüakse raiet nö „väljatuleku peale“, et täpne arvestus tehakse peale raiet. Probleem on siis aga selles, et ostja kulud näidatakse suured ja müüja materjal, mis välja tuleb, alati tegelikkusest kehvem. Ebaausad oskavad petta küll.