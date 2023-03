Mullune hanede uuring oli raharaiskamine

Ridamisi ebaõigeid otsuseid

Veel ei arvestatud uuringus lindude toitumise eripärasid, näiteks ignoreeriti haneliste erinevat huvi eri põllukultuuride vastu. Oma kogemustest teavad põllumehed, et nisuoras on hanelistele maitsvam kui rukkioras, kindlalt on eelistatud kevadel külvatavad seemned ja eriti oad ning herned. Samas looduslikud rohumaad ei paku eriti maitsvat ega külluslikku toidulauda ja nendel viibivad hanelised vaid puhkamiseks. Samuti ei arvestatud sellega, et veekogudeäärseid piirkondi läbib tavapäraselt suur arv linnuparvi, kellel on erinev heidutuse kogemus.