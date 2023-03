Angerjate püük ja söömine soovitatakse kõikjal Euroopas keelustada: „See on ainus võimalus!“

Hispaania riikliku teadusnõukogu vanemteadur ja ökoloog Miguel Clavero Pineda on angerjatoitude jätkuvast populaarsusest üllatunud: „Tundub, et puudub teadlikkus, et see liik on väljasuremise äärel.“ Ta ütles The Guardianile, et angerjas on kriitiliselt ohustatud kala , mille populatsioon on alates 1980. aastatest vähenenud enam kui 95%.