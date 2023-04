Eesti maaparandus võiks eeskuju võtta Hollandist

Holland ja Eesti on pindalalt praktiliselt võrdsed: Eesti pindala on teatavasti 45 339 km² ja Hollandil 41 850 km². Seega on suur kuningriik meie väiksest maast tervelt 3489 km² väiksem ja tuleb arvestada veel faktiga, et tükikesed kogupindalast asetsevad Kariibi meres.